Вычет на третьего ребенка и отпуск в любое время: юрист перечислил меры поддержки
Юрист Манько: меры поддержки многодетных делятся на федеральные и региональные
Меры поддержки многодетных семей в России делятся на два типа: одни действуют по всей стране, другие зависят от региона. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. Он отметил, что перед оформлением нужно проверить местные правила.
По словам эксперта, налоговый вычет на третьего и каждого следующего ребенка составляет ₽6 тысяч в месяц, а семьям с невысоким доходом может полагаться единое пособие до 100% прожиточного минимума в зависимости от региона.
Многодетным также положены семейная ипотека под 6–8% и выплата до ₽450 тысяч на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. Предоставляются скидка на коммунальные услуги минимум 30% и земельный участок — правила зависят от региона. Детям полагаются бесплатное школьное питание, проезд, лекарства по рецепту для малышей до шести лет, а также посещение музеев и выставок.
Работающие могут взять отпуск в любое удобное время, пока младшему не исполнится 14 лет. Мама троих детей выходит на пенсию в 57 лет при стаже от 15 лет, четверых — в 56, пятерых — уже в 50. Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, но у отдельных льгот есть ограничения. Уточнить условия и оформить поддержку можно в соцзащите, МФЦ или на «Госуслугах».