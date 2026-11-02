Вычет на третьего ребенка и отпуск в любое время: юрист перечислил меры поддержки

Меры поддержки многодетных семей в России делятся на два типа: одни действуют по всей стране, другие зависят от региона. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько. Он отметил, что перед оформлением нужно проверить местные правила.

По словам эксперта, налоговый вычет на третьего и каждого следующего ребенка составляет ₽6 тысяч в месяц, а семьям с невысоким доходом может полагаться единое пособие до 100% прожиточного минимума в зависимости от региона.

Многодетным также положены семейная ипотека под 6–8% и выплата до ₽450 тысяч на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. Предоставляются скидка на коммунальные услуги минимум 30% и земельный участок — правила зависят от региона. Детям полагаются бесплатное школьное питание, проезд, лекарства по рецепту для малышей до шести лет, а также посещение музеев и выставок.

Работающие могут взять отпуск в любое удобное время, пока младшему не исполнится 14 лет. Мама троих детей выходит на пенсию в 57 лет при стаже от 15 лет, четверых — в 56, пятерых — уже в 50. Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, но у отдельных льгот есть ограничения. Уточнить условия и оформить поддержку можно в соцзащите, МФЦ или на «Госуслугах».