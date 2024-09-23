Студентку ВШЭ наказали штрафом за плевок в плакат о службе по контракту

Инцидент произошел в одном из московских баров. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные из официальных судебных документов.

Студентка Высшей школы экономики Александра плюнула в плакат о службе по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Столичный суд назначил штраф первокурснице за дискредитацию российской армии.

Сама Дорошенко пояснила, что на момент происшествия находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, не отдавая отчета своим действиям. Точная сумма не уточняется, но, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, ей может грозить штраф до 50 тыс. руб. Поступок девушки привлек внимание СМИ и «неограниченного круга лиц», как сказано в источнике.

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