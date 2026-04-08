Студентов Подмосковья пригласили поучаствовать в программе «Открываем Россию заново»

Подмосковные студенты, магистранты и аспиранты могут принять участие в программе «Открываем Россию заново» . Она реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества.

В рамках программы проводится отбор в студенческие экспедиции в Якутию, Тюменскую область и Карелию. К участию приглашаются жители в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте проекта.

Первая экспедиция — «Ялуторовский тракт: маршруты поддержки для каждого ребенка». Она пройдет с 28 июня по 5 июля в Тюменской области. Организатором экспедиции выступает Тюменский государственный университет. Участники отправятся в Ялуторовский район, чтобы помогать детям с особыми образовательными потребностями и их семьям.

В число участников могут войти студенты, специализирующиеся на дефектологическом образовании, педагогике, клинической психологии, педагогическом образовании, журналистике, медиакоммуникациях и дизайне. Прием заявок до 12 апреля.

Экспедиция «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» пройдет с 22 по 30 июля 2026 года в Республике Саха (Якутия). Организатором экспедиции выступает Иркутский государственный медицинский университет.

Здесь ждут студентов медицинских направлений, а также веб-разработчиков и медиаспециалистов. Прием заявок до 12 апреля.

Экспедиция «Театральная лаборатория „Туманы Кильполы“» пройдет со 2 по 15 июля в Республике Карелия. Организатором экспедиции выступает Кружковое движение НТИ. На экспедицию ждут студентов творческих специальностей, которым предстоит взять на себя роли помощника режиссера, художника-постановщика, костюмера, декоратора, актеров, исполнителей хореографических номеров, а также работников сцены. Прием заявок до 13 апреля.

