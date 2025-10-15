Студенты филиала МГУ рассказали о странном взыскании в общежитии

В севастопольском филиале МГУ разгорелся скандал: учащиеся утверждают, что получили дисциплинарные взыскания за совместный просмотр фильма в общежитии под одним одеялом. Однако заместитель директора филиала Вадим Вородюхин в интервью изданию «Подъем» опроверг эти сведения, назвав их ложными.

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, двух студентов, находившихся вместе в общежитии, публично отчитали в присутствии других учащихся и преподавателей. Утверждается, что студенты были полностью одеты и не совершали никаких действий интимного характера, а просто смотрели фильм.

Студенты рассказывают, что представитель администрации объяснила наказание нарушением правил внутреннего распорядка общежития.

Представители филиала МГУ заявили «Подъему», что произошедшее — попытка дискредитации учебного заведения. Вородюхин подчеркнул, что соответствующие органы уже осведомлены о ситуации.

