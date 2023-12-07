Студенты ГСГУ стали финалистами национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

Четыре студентки Коломенского ГСГУ вышли в финал шестого национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы», сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Так, студентка Татьяна Кочеткова участвует в компетенции «Преподавание технологии». Ее задания — продемонстрировать мастерство и навыки преподавания, а также разработать интерактивный сценарий урока с использованием электронных образовательных ресурсов.

Студенка Елена Туркова принимает участие в компетенции «Преподавание в основной и средней школе», студентка Полина Внукова — участница компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», а студентка Марина Таунгавер — участница компетенции «Технологии физического развития». Среди ее заданий — проведение диагностики физического состояния человека и разработка фрагмента урока физкультуры.

Победителей и призеров чемпионата объявят уже завтра.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Протвино проверил работу местного лицея после капремонта.