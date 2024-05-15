Студенты и преподаватели колледжа в Клину изготовили партию маскировочных сетей для бойцов СВО

В структурном подразделении Клинского городского округа колледжа «Подмосковье» студенты и преподаватели присоединились к волонтерскому движению «Поможем нашим» в поддержку военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что на базе структурного подразделения № 6 была организована работа по изготовлению маскировочных сетей. Это занятие стало возможностью для студентов проявить свои навыки и помочь в важном деле, уделяя этому свое свободное время.

Так, за короткий период времени было создано четыре качественные маскировочные сети. Изделия, выполненные с особым вниманием к деталям, предназначены для скорейшей передачи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Этот вклад студентов и преподавателей колледжа является важной частью общественной поддержки и солидарности с защитниками страны.