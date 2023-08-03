Студенты из Подмосковья приняли участие в шествии флагов «Под знаменами «Профессионалитета»

В Уфе в рамках торжественной церемонии открытия соревновательной программы Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов прошло парадное шествие представителей системы образования России. В мероприятии приняли участие и студенты колледжа «Энергия», сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что в шествии свои знамена представили свыше 900 образовательных учреждений со всей России. При этом 120 из них были представителями образовательных организаций среднего профессионального образования, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.