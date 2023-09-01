Студенты МГСУ прошли учебную практику в Главгосстройнадзоре Подмосковья

Всего в практике принимали участие 24 студента, в течение двух недель их знакомили с работой надзорного ведомства. В частности, они работали с проектной и исполнительной документацией, выезжали вместе с инспекторами на стройплощадки для осмотра объектов и не только. Одна из студенток второго курса Людмила Таскаева прошла практику в управлении процессуального контроля.

«Практика заставила меня иначе посмотреть на Главгосстройнадзор, и в будущем, если все сложится, я с радостью присоединюсь к команде профессионалов, — поделилась студентка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.