Студенты Московской области помогают детям и их родителям из Белгорода

Подмосковные студенты помогают детям и их родителям из Белгородской области, которых в конце марта разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. В одном из них, в «Горизонте» в Клину, с детьми работают вожатые областных студенческих отрядов.

«Сейчас самое главное — обеспечить безопасное и комфортное пребывание детей из Белгорода на территории Московской области. На вокзале в Подольске их встретили наши волонтеры Подмосковья, потом в работу включились активисты РСО, которые подготовили для наших гостей насыщенную программу. Молодые вожатые погружают малышей дружескую атмосферу» — отметила информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Помимо этого, для детей также проводят выездные экскурсии. Командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев подчеркнул, что студотряды региона всегда готовы помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. По его словам, студенты помогают детям адаптироваться и раскрыть свои таланты. Напомним, что движение Студенческих отрядов в регионе появилось в 2020 году, его численность уже превысила пять тысяч активистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.