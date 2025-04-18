Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ

Прокуратура Псковской области получила обращения о нарушениях закона со стороны бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной от студентов и экс-преподавателей вуза. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Ильина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, которое могло привести к серьезным финансовым последствиям для учебного заведения.

Отмечается, что в течение трех дней после выхода программы «ПЛН FM» на радио об Ильиной прокуратура зарегистрировала множество обращений от тех, кто был знаком с деятельность бывшего ректора.

Следствие утверждает, что в период с 2020 по 2021 годы Ильина устроила на работу доцентом своего знакомого, который фактически не появлялся на рабочем месте. В результате этого Ильина присвоила около 10 млн руб. государственных средств. Из этой суммы более 3 млн руб. были направлены на банковскую карту самой Ильиной.

9 апреля Псковский городской суд вынес решение об аресте Ильиной, которая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с произошедшими событиями ПсковГУ назначил временно исполняющим обязанности ректора Сергея Николаева, который ранее занимал пост директора института образования и социальных наук.

Ранее интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказало о личности экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильной.