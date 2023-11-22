Студотряды Московской области признали лучшими в ЦФО

Студенческие отряды Московской области стали лучшими в центральном федеральном округе России, по стране регион занял девятое место. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Для Московской области это огромное достижение, особый повод для гордости, потому как в прошлом году мы и заняли 3 и 17 места соответственно. Это результат совместной слаженной работы большой команды», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Министр также поздравила подмосковных активистов и пожелала улучшить результаты в следующем году. В ведомстве отметили, что участники студотрядов региона в 2023 году принимали участие в конкурсах профессионального мастерства и творческих фестивалях, реализовали Всероссийскую акцию «Снежный десант» на территории Подмосковья, собирали гуманитарную помощь и не только. Командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев добавил, что в ближайшее время в регионе также проведут «Школу молодого бойца», слет педагогических отрядов, торжественно закроют третий трудовой семестр.

«Важно сказать, что таких результатов не было бы без поддержки нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, министерства информационных и социальных коммуникаций и министерства образования региона, которые курируют наше направление» — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.