Вокруг латышской певицы Лаймы Вайкуле неожиданно разгорелся скандал. Сейчас артистка яро выступает против России и организовывает проукраинские концерты, однако в прошлом, по словам военного эксперта Владислава Шурыгина, она, «матерая стукачка», сотрудничала с российскими властями.

Шурыгин утверждает, что до развала СССР Вайкуле работала с Рижским Управлением Государственной Безопасности под псевдонимом «Глория». Этот факт вызвал шквал обсуждений и споров, и теперь карьера певицы висит на волоске.

Шальная молодость

Военный эксперт заявил, что в молодости Вайкуле работала в кабаре «Юрам Перла». Там она добывала информацию о коллегах и передавала ее в органы безопасности. Однако шпионская карьера певицы быстро закончилась: ее поймали на валютных операциях.

Потом СССР развалился, и многие сотрудники КГБ перешли на сторону Латвии. Среди них, отметил Шурыгин, был и куратор «стукачки».

Фото: [ Антон Новодережкин/ТАСС ]

Атака из прошлого

С собой куратор латышской певицы, отметил военный эксперт, «утащил» и архив агентов КГБ, который был раскрыт для общего пользования в 2018 году. В нем, конечно, оказалось и знакомое всем имя.

«Агент «Глория» весьма востребована как опытный «работник» в среде русскоязычной интеллигенции Прибалтики. Но просто «стучать» — это ведь так скучно! Хочется «лавров» общественницы и трибунки», — заявил Шурыгин.

Теперь Вайкуле угрожает большая опасность. После того, как общественность узнала прошлое «русофобки», публика от нее может просто отказаться.

Ранее мы сообщали о том, что Вайкуле может получить штраф и условный срок за фестиваль иноагентов.