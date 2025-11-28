Ступинские таланты не подвели: танец для Полины Гагариной отрепетировали за рекордные 24 часа
REGIONS: танцоры из подмосковного Ступино выступили с Полиной Гагариной в Москве
Фото: [Выступление Полины Гагариной на "Джазовых сезонах - 2025"/Медиасток.рф]
Всего одни сутки на постановку номера и выход на сцену главной концертной площадки страны вместе с Полиной Гагариной. Такую задачу получил танцевальный коллектив «Вегас» из подмосковного Ступино перед выступлением на XVII Всероссийском форуме Службы крови в Национальном цент «Россия». Как сообщает REGIONS, команда справилась на отлично.
Московскому хореографу, занимавшемуся постановкой номера для Гагариной, потребовалась команда, способная быстро собрать масштабную группу. Руководитель «Вегаса» Наталья Чекина рассказала, что хореограф из Москвы искала сто детей и в первую очередь подумала о ступинских талантах.
Вызов был принят без раздумий, хотя реальное время на подготовку оказалось катастрофически малым. Два дня ушло исключительно на оформление организационных документов. На создание хореографии и отработку номера под легендарную композицию A Million Voices у коллектива остались лишь 24 часа.
«Мы репетировали в воскресенье, а в среду уже вышли на сцену. Это был безумный и незабываемый опыт», — отметила Чекина.
Ступинский «Вегас» — не просто кружок, а крупнейший танцевальный коллектив округа, объединяющий порядка 400 участников разных возрастов. Их специализация — от хип-хопа и брейкинга до хай хилс, а собственная организация молодежного чемпионата ST.OK CHAMP доказывает их серьезный подход к индустрии. Именно эта профессиональная база и сыграла ключевую роль, позволив совершить почти невозможное: превратить суточный марафон в яркое шоу федерального уровня.
