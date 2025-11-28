Ступинские таланты не подвели: танец для Полины Гагариной отрепетировали за рекордные 24 часа

Всего одни сутки на постановку номера и выход на сцену главной концертной площадки страны вместе с Полиной Гагариной. Такую задачу получил танцевальный коллектив «Вегас» из подмосковного Ступино перед выступлением на XVII Всероссийском форуме Службы крови в Национальном цент «Россия». Как сообщает REGIONS , команда справилась на отлично.

Московскому хореографу, занимавшемуся постановкой номера для Гагариной, потребовалась команда, способная быстро собрать масштабную группу. Руководитель «Вегаса» Наталья Чекина рассказала, что хореограф из Москвы искала сто детей и в первую очередь подумала о ступинских талантах.

Вызов был принят без раздумий, хотя реальное время на подготовку оказалось катастрофически малым. Два дня ушло исключительно на оформление организационных документов. На создание хореографии и отработку номера под легендарную композицию A Million Voices у коллектива остались лишь 24 часа.

«Мы репетировали в воскресенье, а в среду уже вышли на сцену. Это был безумный и незабываемый опыт», — отметила Чекина.

Ступинский «Вегас» — не просто кружок, а крупнейший танцевальный коллектив округа, объединяющий порядка 400 участников разных возрастов. Их специализация — от хип-хопа и брейкинга до хай хилс, а собственная организация молодежного чемпионата ST.OK CHAMP доказывает их серьезный подход к индустрии. Именно эта профессиональная база и сыграла ключевую роль, позволив совершить почти невозможное: превратить суточный марафон в яркое шоу федерального уровня.

