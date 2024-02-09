Ступинский химический завод расширил производство
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Ступинский химический завод завершил реализацию инвестиционного проекта по расширению предприятия, в рамках которого были введены три новых производственных линии по выпуску косметической и санитарно-гигиенической продукции и линия по нанесению термоэтикеток. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции в расширение действующего производства Ступинского химического завода составили 586 миллионов рублей. Запуск новых производственных линий позволил создать более 30 рабочих мест для жителей городского округа», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Реализация инвестиционного проекта позволила нарастить общий объем выпуска продукции до 175 миллионов штук в год. В ведомстве уточнили, что на предприятии производят более 130 наименований товаров бытовой химии.
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