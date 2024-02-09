Ступинский химический завод расширил производство

Ступинский химический завод завершил реализацию инвестиционного проекта по расширению предприятия, в рамках которого были введены три новых производственных линии по выпуску косметической и санитарно-гигиенической продукции и линия по нанесению термоэтикеток. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.