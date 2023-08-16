Субъекты МСП в Подмосковье смогут получить поддержку по декларированию продукции

Производственные и сельскохозяйственные компании из числа субъектов МСП в Подмосковье могут направить заявку в областной центр «Мой бизнес», чтобы получить услугу по сертификации и декларированию продукции, сообщили в Мининвесте региона.

Так, им помогут разработать технические условия, провести лабораторные испытания, подготовить и зарегистрировать декларации о соответствии и сертификатов соответствия, а также получить разрешительную документацию. Для тех компаний, которые зарегистрированы более года, за счет центра будет финансироваться до 50% стоимости работ, но не более 200 тысяч рублей. Для тех, кто зарегистрирован менее года, — до 70% стоимости работ, но не более 200 тысяч рублей. Подать заявку можно здесь.

Отметим, что поддержку оказывают по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент России Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.