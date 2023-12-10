Суд арестовал отца восьмиклассницы, расстрелявшей детей в брянской гимназии №5

По решению суда в Брянске, Дмитрий Афанаскин ближайшие два месяца на время следствия будет находиться в СИЗО.

Как считают в полиции, отец хранил небрежно свое охотничье ружье, сделав возможным его завладение малолетней дочерью. В результате чего, ребенок смог пронести огнестрел в школу и начать пальбу в одноклассников.

Помимо этого, Афанаскину предъявлено обвинение в доведении собственной 14-летней дочери до суицида путем жесткого обращения, систематических угроз и унижения ее человеческого достоинства. информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что замдиректора школы в Брянске, где произошла стрельба, отправили под домашний арест.