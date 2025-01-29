Суд арестовал пакет акций одного из крупнейших золотодобытчиков в РФ

В ноябре 2024 года судья Юлия Рудакова из Дорогомиловского районного суда Москвы приняла решение о наложении ареста на 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций (голосующий пакет) ПАО «Селигдар», сообщил РБК.

Два источника, осведомленных о ходе расследования, подтвердили информацию об аресте акций. Судебное решение было принято по заявлению следователя по особо важным делам ГУ МВД РФ по Москве Константина Лысенко.

Арестованный пакет акций принадлежит АО «Русские фонды». Следствие указало, что арест необходим для «гарантирования исполнения решения суда в части гражданского иска и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества», по информации источника, знакомого с делом.

Пресс-служба компании утверждает, что «Русские фонды» не связаны с уголовным делом, и считает арест незаконным. Они добавили, что решение Дорогомиловского суда обжаловано и не вступило в силу.

Также судом запрещено компании «Максимус» осуществлять аналогичные действия с оставшимися 50,62% акций «Селигдара», а президенту компании Константину Бейриту, владеющему 7,12% акций, аналогичные действия также не разрешены.

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