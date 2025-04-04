Суд Башкортостана снял арест с активов двух московских компаний

Арбитражный суд Республики Башкортостан принял решение о снятии ареста с активов и банковских счетов двух московских организаций — ООО «СЗ „Фармэллинрус“ и „Правовой центр „МААТ“ — на общую сумму 17,9 млрд руб., сообщил РБК Уфа.

Суд удовлетворил прошения этих компаний об отмене обеспечительных мер, которые были введены в рамках процесса о признании банкротом ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. Мажита Гафури» (БПК), известного своей продукцией под торговой маркой «Индюшкин».

Обе организации являются соответчиками по иску, поданному конкурсным управляющим БПК, Рустэмом Саитгареевым. Он стремится привлечь «Фармэллинрус», «ПЦ „МААТ“ и еще 14 лиц к субсидиарной ответственности по долгам птицеводческого комплекса, требуя взыскать с них 17,9 млрд руб.

В июле 2024 года суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество трех ответчиков, включая «Фармэллинрус», «ПЦ „МААТ“ и индивидуального предпринимателя Сергея Евстегнеева, в пределах указанной суммы.

Согласно информации РБК Уфа, в августе прошлого года указанные три стороны уже предпринимали попытки отменить обеспечительные меры, однако они оказались безуспешными.

В этот раз двум московским компаниям удалось доказать, что заблокированные средства необходимы для осуществления их текущей хозяйственной деятельности.

Ранее сообщалось, что украинское посольство сохранило счет в банке РФ для оплаты консульского сбора.