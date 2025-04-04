Украинское посольство сохранило счет в банке РФ для оплаты консульского сбора

Украинские дипломаты оставили открытым счет в российском банке, чтобы через него оплачивать консульский сбор. Об этом сообщило РИА Новости.

Несмотря на то что украинское посольство в Москве прекратило свою работу, на его сайте до сих пор выложены реквизиты для оплаты консульского сбора. Издание проверило номер этого счета.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указали журналистам.

Для этого номера банковского счета по-прежнему доступна функция перевода.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прекратил практику определения официального обменного курса гривны по отношению к российскому рублю. Аналогичное решение о прекращении расчета НБУ принял и в отношении белорусского рубля, бразильского реала, армянского драма, ливийского динара и ряда других валют.