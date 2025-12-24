Суд ДНР вынес приговор иностранному наемнику за помощь в боях ВСУ

Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор гражданину Колумбии Лопесу Оскару Маурисио Бланко, воевавшему в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых первые пять он отбудет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, этот вердикт стал закономерным итогом для иностранного гражданина, сознательно втянутого в конфликт на чужой территории.

Следствие установило, что Бланко прибыл на Украину в мае 2024 года и в Тернополе заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. После прохождения ускоренной военной подготовки на украинских базах, где он получил личное оружие и необходимые навыки, колумбиец был направлен в зону боевых действий. Его участие в конфликте, однако, оказалось недолгим: уже в декабре 2024 года он был захвачен в плен силами ДНР в районе населенного пункта Разлив. За свою службу, по данным обвинения, наемник успел получить денежное вознаграждение, эквивалентное сумме свыше 589 тысяч российских рублей.

