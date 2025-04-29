Суд Евросоюза обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов»

Мальта должна прекратить выдавать иностранным подданным так называемые золотые паспорта за инвестиции в экономику острова. Такое постановление вынес суд Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times.

До этого Еврокомиссия уже выступала против той практики, которую применяют власти Мальты. Они выдают гражданство иностранцам, которые вносят существенный вклад в экономику государства. Для получения «золотого паспорта» можно было внести €600-700 тыс. в инвестиционные фонды, приобрести дорогостоящую недвижимость либо сделать крупный благотворительный взнос. ЕК считала, что такая практика просто легализует продажу гражданства иностранным подданным. Она еще в 2023 году обратилась в суд.

«Государство не может предоставлять европейское гражданство в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — таков был судебный вердикт.

Вся такая практика признана нарушением законов ЕС. По этой причине правительство Мальты обязали прекратить подобную практику.

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