Погибшего при взрыве в Балашихе генерала Москалика похоронят в Подмосковье

Генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, которого подорвали в подмосковной Балашихе, похоронят с почестями на военном мемориале в Московской области. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве пишет Mash.

По данным канала, прощание Ярослава Москалика состоится 29 апреля. В последний путь генерала проводят в «Пантеоне защитников Отечества» под Мытищами, где пройдут и сами похороны.

Напомним, что в Балашихе в микрорайоне Авиаторов 25 апреля произошел взрыв. По предварительным данным, в Volkswagen Golf подложили самодельную взрывчатку, которая сдетонировала при приближении Москалика. Он погиб в результате взрыва.

В преступлении обвинили 42-летнего Игната Кузина — уроженца Сумской области Украины. Его могли завербовать украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что фигурант дела об убийстве генерала Ярослава Москалика признал вину.