Суд изъял у бывшего судьи Верховного суда имущество на $100 млн

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял у бывшего судьи Верховного суда Владимира Момотова имущество на 9 млрд рублей, признанное незаконно нажитым. Об этом пишет РИА Новости.

Федеральный суд постановил обратить в доход государства активы экс-судьи Верховного суда Владимира Момотова, которые он приобрел, нарушая антикоррупционное законодательство. По данным надзорного ведомства, основная часть имущества — сеть отелей Marton, формально принадлежавшая подставным лицам, но контролируемая Момотовым напрямую.

Общая рыночная стоимость конфискованных объектов оценивается в 9 млрд рублей, что эквивалентно примерно $100 млн. Речь идет о десятках коммерческих объектов в центральных регионах России, включая столичные гостиницы премиум-класса.

Дело стало одним из крупнейших прецедентов за последние годы, когда высокопоставленный представитель судебной власти лишился состояния из-за коррупционных нарушений.

