Суд конфисковал у семьи бывшего налоговика в Ростовской области активы на 100 млн

В Ростовской области вынесено решение о принудительном изъятии в государственную собственность имущества, принадлежащего родственникам экс-руководителя межрайонной инспекции ФНС России № 25 Тиграна Додохяна. Как сообщил «Коммерсантъ-Ростов» «Коммерсантъ-Ростов» , общая стоимость изъятых активов превышает 100 млн руб.

Сообщается, что в перечень конфискованного имущества вошли объекты недвижимости — жилые помещения, парковочные места и земельные участки, расположенные на территории региона. Следствие установило, что бывший чиновник приобретал эти активы на деньги, происхождение которых он не смог легально подтвердить.

Для сокрытия собственности дорогостоящие объекты впоследствии были оформлены на его супругу и других близких родственников.

