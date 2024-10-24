Суд изменил срок экс-замглавы Минпросвещения Раковой на условный

Согласно последнему решению суда, Марина Ракова получила условный срок за мошенничество вместо реального. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Мосгорсуд пересмотрел приговор бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой, назначив ей условное наказание в виде пяти лет с пятилетним испытательным сроком вместо реального лишения свободы.

Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупных размерах. Раковой запрещено в течение 2,5 года занимать государственные должности. Суд также наложил на нее штраф в размере 900 тыс. руб.

Условный срок получил бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, виновный в этом же преступлении — ему определили четыре года условно с аналогичным сроком испытания. Бывшие работники ФНФРО Евгений Зак и Максим Инкин получили 4,5 года условного наказания со штрафом в 700 тыс. руб. и 3,5 условно с выплатой в размере 600 тыс. руб. соответственно.

Общий ущерб, причиненный действиями осужденных, составил 50 млн руб. Один из участников дела, Федотов, уже выплатил свыше 5 млн руб. для возмещения ущерба.

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