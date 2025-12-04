Суд Москвы частично удовлетворил иск пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле»

Московский суд вынес одно из первых в России решений по гражданскому иску пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле». Головинский районный суд столицы частично удовлетворил требования двух истцов к организаторам концертной площадки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

На заседании 3 декабря 2025 года суд рассматривал иск Ольги Авдеевой и Юрия Босых. Они требовали с компании ООО «МСМ» и филиала ЗАО «Крокус интернэшнл», управляющего концертным залом, возместить вред, причиненный их здоровью в результате трагических событий марта 2024 года.

В окончательном решении суд обязал ответчика выплатить каждому из потерпевших компенсацию. Суммы включают в себя фактически понесенные расходы на лечение, а также денежную компенсацию морального вреда.

Полный размер присужденных выплат и детальная аргументация решения будут известны после публикации полного текста судебного акта. Это дело может стать прецедентом для рассмотрения аналогичных исков других пострадавших.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 14 суток россиянина за комментарий о теракте в «Крокусе».