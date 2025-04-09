Суд на два месяца отправил под арест ректора Псковского госуниверситета Ильину

Псковский городской суд принял решение о заключении под стражу ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, в течение следующих двух месяцев Ильина будет находиться в следственном изоляторе в связи с проведением расследования.

«Обвиняемой в совершении преступления по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса… Избрать обвиняемой Ильиной Наталье Анатольевне… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по седьмое июня 2025 года включительно», — огласила решение судья Надежда Прокофьева.

Накануне стало известно о задержании Ильиной по делу о присвоении бюджетных денег.

Согласно декларациям, в 2020 году ректор Псковского государственного университета указала доход в размере более 15 млн руб. В 2021 году ее доход составил 3,2 млн руб., также она задекларировала на свое имя квартиру.

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации сообщили, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали экс-чиновника Росморречфлота за взятку в виде недвижимости.