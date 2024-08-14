Суд начал рассмотрение дела «королевы марафонов» Блиновской
Фото: [соцсети]
Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела «королевы марафонов» Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание суда проходит в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга Алексея Блиновского с помощью мошеннических схем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей.
Алексей Блиновский в настоящее время находится в зоне СВО. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Вначале она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий блогера поместили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что начинающие бизнесмены пожаловались на блогера Яна Пушкарева, который обещал им быстрое обогащение.