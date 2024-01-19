Суд Надыма наказал родителей школьника, устроившего травлю девочки

В городе ЯНАО суд наказал родителей мальчика, который оскорбил одноклассницу из-за пустяка, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.

Школьный буллинг девочки из Надыма продолжался с конца 2022 года. Тогда мальчик использовал «малозначительный повод», чтобы оскорбить одноклассницу и причинить ей психологические и нравственные страдания. Такое описание следует от прокуратуры ЯНАО.

В Сети изначально сообщалось, что подросток издевался над некоторыми сверстниками. Одних он поставил на колени и заставил приносить извинения на камеру. Были там и другие хулиганские действия. Полагают, что там находилась и жертва его «абьюза». Мотив подростка не раскрывается.

Суд в Надыме встал на сторону оскорбленной школьницы. Родителей хулигана обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в образовательно учреждении Санкт-Петербурга у ребенка нашли туберкулез.