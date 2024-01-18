В петербургской школе выявлен туберкулез

У школьника в Санкт-Петербурге был выявлен туберкулез. Об этом в своем официальном канале сообщает городской комздрав вечером четверга, 18 января 2024 года.

Согласно официальным данным, туберкулез протекает у школьника в закрытой форме в школе №203, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Также отдельно сообщается и о том, что ребенок находится на больничном уже с середины декабря прошлого года – он находится в круглосуточном инфекционном стационаре.

В самой же образовательной организации сообщили о том, что там проводится заключительная дезинфекция. В ближайшее время после установления всех контактных лиц будут проводится дополнительные исследования.

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