Певице-иноагенту Марии Максаковой грозит колония

Прокурор попросил заочно приговорить певицу Марию Максакову* к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Ее обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности России и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинитель в Пресненском суде Москвы запросил для оперной певицы Марии Максаковой пять лет и два месяца в колонии общего режима. Помимо лишения свободы, прокурор потребовал на пять лет запретить артистке администрировать любые интернет-ресурсы.

Певица, объявленная в федеральный розыск, находится за пределами России и в судебном процессе не участвует. Ее интересы формально представляет государственный адвокат, который заявил суду об отсутствии связи с подзащитной и невозможности пояснить ее позицию. В качестве смягчающих обстоятельств защита упомянула наличие у Максаковой несовершеннолетней дочери и пожилой матери, проживающих в Москве.

Уголовное дело было возбуждено после публикации артисткой в интернете видео, в котором, по данным следствия, содержалась дискредитация российской армии и призывы к финансовой поддержке ВСУ. Минюст внес Максакову в реестр иностранных агентов еще весной 2023 года, а ранее ее неоднократно штрафовали за нарушения соответствующего законодательства.

*признана иностранным агентом на территории РФ