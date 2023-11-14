Суд не стал смягчать меру пресечения в отношении Блиновской
Фото: [©РИА Новости/Григорий Сысоев]
Московский городской суд вынес решение и оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую до января следующего года.
Это произошло в рамках рассмотрения апелляции, поданной адвокатами Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, что «королеву марафонов» обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег.
На заседании суда ни самой Блиновской, ни представителей обвинения не присутствовало. Единственными участниками слушания были адвокат и прокурор. Адвокаты Блиновской предприняли попытку добиться смягчения меры пресечения, но суд отклонил данную просьбу.
Елена Блиновская, популярная блогер и наставница в бизнес-сфере, стала объектом внимания правоохранительных органов в связи с серьезными финансовыми обвинениями.
До января 2024 года Блиновская будет находиться под домашним арестом, следствие по делу продолжается.