Суд не стал смягчать меру пресечения в отношении Блиновской

Московский городской суд вынес решение и оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую до января следующего года.

Это произошло в рамках рассмотрения апелляции, поданной адвокатами Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, что «королеву марафонов» обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег.

На заседании суда ни самой Блиновской, ни представителей обвинения не присутствовало. Единственными участниками слушания были адвокат и прокурор. Адвокаты Блиновской предприняли попытку добиться смягчения меры пресечения, но суд отклонил данную просьбу.

Елена Блиновская, популярная блогер и наставница в бизнес-сфере, стала объектом внимания правоохранительных органов в связи с серьезными финансовыми обвинениями.

До января 2024 года Блиновская будет находиться под домашним арестом, следствие по делу продолжается.