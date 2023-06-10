Суд обвинил Трампа в хранении в туалете секретных документов о ядерном арсенале США

Окружной суд американского штата штата Флорида считает, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп хранил документы под грифом секретно своей резиденции в Мар-а-Лаго «в бальной зале, ванной и душевой, са также в туалете, служебных помещениях, спальне и кладовой».

Как информирует ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение в отношение Трампа, документы содержали в себе секретные данные об возможном ответе США ядерным оружием на нападение «из-за рубежа».

«С января по 15 марта 2021 года некоторые коробки (с секретными документами — прим. ред.) Дональда Трампа хранились в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. Коробки Трампа какое-то время стояли на сцене бального зала», — подчеркивается в обвинительном заключении.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Дональду Трампу судом предъявлены обвинения сразу по 38 пунктам. Политику грозит срок жо 10 лет лишения свободы. Экс-президент вызван в суд 13 июня 2023 года.