Жительница Кузбасса требовала скидку на товар, но получила штраф

Жительница Кузбасса в грубой форме требовала сделать ей скидку в магазине, что стало поводом для вынесения административного штрафа в размере 3 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Новокузнецке. В прокуратуру обратилась женщина, которая работает в продуктовом магазине. По ее словам, в торговую точку пришла 35-летняя горожанка, которая потребовала сделать ей скидку. Продавец имела законное право отказать в необоснованной скидке. Покупательница была возмущена. Она грубила в адрес сотрудницы магазина, использовала нецензурную лексику.

«По данному факту прокурор района возбудил в отношении правонарушительницы дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что была проведена прокурорская проверка. На ее основании данные были переданы в суд. Обратившаяся продавец считала, что покупательница унизила ее честь и достоинство. Суд назначил горожанке административный штраф в размере 3 тыс. руб. В настоящее время постановление суда в законную силу еще не вступило.

Ранее сообщалось, что в Кемерово задержали девочек-подростков, жестоко поиздевавшихся над школьницей.