Суд оштрафовал «Иви» более чем на миллион рублей за распространение фильмов с ЛГБТ

Таганский московский суд оштрафовал стриминговый сервис «Иви» более чем на миллион рублей за распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ*. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей столичного суда.

Сообщается, что за распространение такого материала, суд назначил сервису административный штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Журналисты также отметили, что данный штраф стал для «Иви» третьим по данной статье.

Ранее сервис был оштрафован на 2 миллиона рублей и на него был дважды наложен миллионный штраф за показ фильмов без маркировки «18+». Тогда Роскомнадзором было установлено, что киноленты содержали сцены, в которых демонстрировалось ЛГБТ*.

Сообщается также, что статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей, а юрлицам также дополнительно может грозить административное приостановление деятельности.

Ранее сообщалось о том, что еще один участник вечеринки Ивлеевой был оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

* – Признано в РФ экстремистским движением.