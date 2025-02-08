Суд оштрафовал москвича за ношение телескопической дубинки

В Москве на станции метро «Потапово» сотрудники полиции остановили пассажира для проверки ручной клади. В его вещах обнаружили телескопическую дубинку, которая, согласно действующему законодательству, считается холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

Судебный участок мирового судьи в Москве признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и обязал выплатить штраф. Точная сумма штрафа не называется, но известно, что статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тыс. руб.

Предмет совершения правонарушения суд постановил уничтожить.

Ранее сообщалось о том, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений оштрафовали преподавателя из Кемерова.