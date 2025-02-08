Суд оштрафовал москвича за ношение телескопической дубинки
Ношение телескопической дубинки обернулось для москвича штрафом
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В Москве на станции метро «Потапово» сотрудники полиции остановили пассажира для проверки ручной клади. В его вещах обнаружили телескопическую дубинку, которая, согласно действующему законодательству, считается холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
В суде мужчина признал свою вину, сообщает РИА Новости.
Судебный участок мирового судьи в Москве признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и обязал выплатить штраф. Точная сумма штрафа не называется, но известно, что статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тыс. руб.
Предмет совершения правонарушения суд постановил уничтожить.
Ранее сообщалось о том, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений оштрафовали преподавателя из Кемерова.