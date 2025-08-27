Суд оштрафовал Twitch почти на 62 млн руб. за нарушения закона

В Москве мировой судья наложил штраф в размере нескольких десятков миллионов рублей на стриминговую платформу Twitch. Информация об этом появилась в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Причиной штрафа стало признание платформы виновной в нарушении положений части 2 статьи 13.49 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Утверждается, что сервис не выполнил требования, установленные российским законодательством для иностранных компаний, работающих в интернете на территории РФ.

По решению суда, Twitch обязан выплатить штраф в размере около 62 млн руб., а точнее 61 747 992 руб. Согласно статье КоАП, за данное нарушение предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от одной пятнадцатой до одной десятой совокупного дохода компании.

Ранее сообщалось, что сервис Twitch снизил качество трансляций до 720p для пользователей из России.