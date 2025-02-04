Суд оставил решение о банкротстве Блиновской без изменений
Суд отказался отменить решение о банкротстве королевы марафонов Блиновской
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Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляции Елены Блиновской и ее супруга, но решил оставить в силе решение о признании блогера банкротом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил ТАСС.
В конце ноября Арбитражный суд столицы признал Елену Блиновскую банкротом и инициировал процедуру реализации ее активов.
Суд назначил управляющего, который обязан отыскать все имущество Блиновской и продать его на публичных торгах. Финансовый управляющий также имеет право оспорить ранее заключенные сделки по продаже принадлежащих ей активов.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отказался снижать задолженность Блиновской на 1,2 млрд руб.