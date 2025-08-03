Суд отменил решение о заочном аресте беглой Лазаревой

Московский городской суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Соловьев в беседе с РИА Новости.

По заявлению юриста, материалы дела направлены на повторное рассмотрение в тот же суд, но с другим составом судей.

Напомним, что решение о заочном аресте было вынесено Пресненским судом Москвы в июле. Согласно постановлению, Лазареву должны были заключить под стражу на два месяца в случае задержания на территории России или экстрадиции. Защита добилась отмены этого решения.

Ведущая находится за пределами РФ. Сама отмена заочного ареста не означает прекращения уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что Лазарева назвала искренними свои слова об ударах ВСУ по России.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга