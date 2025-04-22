Суд отменил вердикт по делу экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Московский городской суд аннулировал решение Хамовнического суда столицы, который ранее признал экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова виновным в хищении 156 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Согласно заявлению, Мосгорсуд отменил вынесенный заочно вердикт в отношении Беджамова и направил материалы уголовного дела о растрате, совершенной в особо крупном размере (статья 160 УК РФ), обратно в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Изначально 17 декабря 2024 года Хамовнический суд признал Беджамова виновным в совершении преступления, квалифицированного по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В результате, ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски, поданные ООО «Внешпромбанк», были удовлетворены на общую сумму 113,5 млрд руб. и 30 млрд руб.

Поскольку Беджамов покинул страну и скрывается от правосудия в Великобритании, судебный процесс проходил в его отсутствие. Его признали виновным в четырех эпизодах растраты.

Следствие утверждает, что Беджамов и его сестра Лариса Маркус, занимавшая пост президента банка, организовали преступную группу в апреле 2009 года с целью хищения активов Внешпромбанка. В эту группу входили вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица.

По версии следствия, с апреля 2009 года по декабрь 2015 года средства банка были незаконно присвоены путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на счета, контролируемые преступной группой, а также путем несанкционированного списания средств с депозитных счетов клиентов банка, что в общей сложности составило 156 млрд руб. Беджамов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что экс-министру ЖКХ Ростовской области дали 6 лет и 8 месяцев колонии.