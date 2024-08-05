Суд отправил бывших топ-менеджеров «Почты России» в колонию

В Москве завершился громкий судебный процесс над бывшими руководителями «Почты России», обвиняемыми в превышении должностных полномочий.

Симоновский суд столицы вынес обвинительный приговор Сергею Емельченкову, ранее занимавшему пост заместителя генерального директора компании.

По решению суда, Емельченков проведет 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Чуть ранее его коллега Андрей Синичкин, возглавлявший департамент управления IT-сервисами «Почты России», получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии аналогичного режима.

Следствие установило, что подсудимые манипулировали системой штрафных санкций в отношении четырех IT-компаний, сотрудничавших с «Почтой России» на подрядной основе. Такие действия были признаны незаконными и послужили основанием для уголовного преследования.

Важно отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. У осужденных и их защитников есть возможность обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

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