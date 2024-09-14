Суд отправил главу Минтруда Северной Осетии в СИЗО

Глава Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова по решению суда была арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики.

Айдарову Алину Казбековну арестовали по делу о превышении полномочий. Она проведет в СИЗО меся, до 11 октября.

Предварительно установили, что будучи на посту высокопоставленной чиновницы Казбековна с 2022 по май 2023 года заключила договор с единственным поставщиком, при этом без проведения конкурентных процедур. Были подписаны 53 государственных контракта на поставку товаров на сумму свыше 35 млн рублей.

По делу по предварительному сговору проходит также и другая сторона, заключившая многомиллионные договоры.

Ранее сообщалось, что военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.