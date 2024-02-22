Суд отправил в колонию бывшего директора-взяточника брянской филармонии

Экс-директору ГАУК «Брянская областная филармония» выбрали наказание за взяточничество. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Следствие установило, что с июля 2017-го по июль 2021 года директор получала взятки от подчиненных через бухгалтера филармонии. Все было организовано через чужие премии. Деньги предприимчивая женщина также брала незаконно за оказание определенных услуг контрагентов. Общий размер взяток составил свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона и 200 тыс. рублей. Четыре года экс-директору филармонии нельзя будет занимать определенные должности.

По решению суда были изъяты деньги в пользу государства, которые женщина получала посредством взяток.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бывшие сотрудники налоговой получили по восемь лет колонии за взятки.