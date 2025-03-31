Суд отправил в колонию уральца, похоронившего женщину заживо в огороде

В июле 2024 года мужчина ударил женщину кочергой, а пока она была без сознания, выкопал яму. Позже она пришла в чувство, но уралец отнес ее в подготовленную могилу и закопал. Следствие в ходе проверок также установило, что жертва задохнулась из-за попадания земли в дыхательные пути.

Примечательно, что мужчина уже ранее имел проблемы с законом. Его осуждали за торговлю наркотиками и причинение тяжкого вреда здоровью. Он вышел в марте 2023 года, а теперь вернется в колонию, уже по статье об убийстве. По решению Тавдинского районного суда он проведет 12 лет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Ульяновской области Эдель получил срок за взятки.