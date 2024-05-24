В Минске задержаны подозреваемые в подготовке терактов граждане Таджикистана

В Минске были задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в подготовке терактов на территории своей страны, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

Задержание было произведено сотрудниками спецподразделения СОБР. По имеющимся данным, двое мужчин планировали совершить теракт в Таджикистане. Однако подробности и точные планы подозреваемых пока не разглашаются.

На данный момент продолжается расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств и намерений задержанных. Представители правоохранительных органов Белоруссии тесно сотрудничают с таджикскими коллегами, сообщается, что им были переданы подозреваемые.

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