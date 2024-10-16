Суд отправил в СИЗО экс-замглаву Брянской области Петроченко

Басманный суд выбрал меру пресечения для бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Следователи просили суд отправить Александра Петроченко, ставшего фигурантом уголовного дела, под стражу. В ходе последнего заседания ходатайство приняли: бывший замглавы Брянской области проведет в СИЗО полтора месяца, до 14 декабря текущего года.

Суд и следствие не раскрывают уголовной статьи, по которой проходит Петроченко. Известно, что 19 сентября чиновником заинтересовались в УФСБ: служба начала официальную проверку.

Отметим, что Александр Петроченко на прежнем посту занимался общественной и экономической безопасностью.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области инициировал проверку в отношении своего бывшего заместителя.