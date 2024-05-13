Суд отправил в СИЗО начальника водителя, утопившего автобус в Петербурге

Начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Халилова арестовали по решению суда на два месяца. Подозревают, что он халатно отнесся к составлению графика и работе подчиненного, утопившего автобус в реке Мойке.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил Халилова в СИЗО на два месяца, до 10 июля. Пока она находится в статусе обвиняемого по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии СК, начальник автоколонны знал, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Об этом говорили и сотрудники. Тем не менее, Халилов назначил на рейс Курбонова, который перерабатывал. По предварительной информации, управление транспортом он потерял из-за сонливости. Эту теорию еще проверят правоохранители. Самого водителя, утопившего автобус в Петербурге, также отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что в результате ДТП в реке Мойка погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что водитель из Таджикистана, утопивший автобус, вышел на маршрут в сонном состоянии.