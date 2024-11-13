Суд отправил жителя Муравленко в колонию за убийство сожительницы

Северянин получил восемь лет колонии за убийство женщины с применением ножа. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Правоохранители восстановили картину произошедшего в одном из домов города Муравленко в июле 2024 года. Выяснили, что сожители крупно поссорились на кухне. В ходе конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонентку в область груди. От полученной травмы женщина скончалась.

Суд принял позицию обвинителя, признав северянина виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Экспертизы подтвердили его вменяемость в момент преступления. По приговору, осужденный будет отвечать за содеянное восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

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