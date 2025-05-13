Суд Парижа огласит приговор Депардье по делу о домогательствах на съемках фильма

Во вторник, 13 мая, в Париже состоится судебное заседание, на котором будет вынесен приговор известному французскому актеру Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах на съемочной площадке. Об этом информирует NPR.

В 2021 году во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в Париже Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. Сам актер утверждает, что он «ухватился за бедра коллеги, чтобы не потерять равновесие». Прокуратура требует для него 18 месяцев тюремного заключения.

В статье говорится о том, что суд рассмотрел претензии двух женщин, которые работали на съемках фильма «Зеленые ставни».

По словам Карин Дюррье-Дибольт, которая представляет интересы одного из двух истцов, защита рассчитывает, что Депардье не удастся избежать ответственности.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — подчеркнула она.

Карин Дюррье-Дибольт добавила, что всего более 20 женщин выступили с подобными обвинениями в адрес француза.

Ранее сообщалось, что неизвестный ударил журналистку телеканала «78» в парадной дома в Петербурге, а затем стал душить.