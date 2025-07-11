Суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей в громком скандале

Французский суд оправдал журналистку Наташу Рей, которая выдвигала теорию о том, что Брижит Макрон, супруга президента Франции, при рождении была мужчиной. Об этом заявил адвокат Франсуа Данглеан.

Он сообщил в социальной сети X, что Наташа Рей одержала победу над Брижит Макрон и ее братом Жаном-Мишелем Тронье, поскольку апелляционный суд вынес оправдательный приговор в ее пользу. Данглеан также добавил, что Рей планирует подать иск против Брижит и Жана-Мишеля Тронье, обвиняя их в мошенничестве.

Следует напомнить, что 12 сентября 2024 года парижский суд обязал двух француженок выплатить штрафы на общую сумму €13,5 тыс. за распространение ложных сведений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон публично проигнорировала жест президента на глазах у британской знати.